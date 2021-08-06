Bodrum yangınında tekne keyfi yapan Süreyya Yalçın yardım aracına ismini yazdırdı
BODRUM yangınında arkasındaki dumanlara aldırmadan tekne turuna devam eden sosyetik isim Süreyya Yalçın, yardım malzemesi gönderdiği aracın üstüne kocaman harflerle ismini yazdırınca sosyal medyada topa tutuldu.
BODRUM’da çıkan orman yangını esnasında verdiği tatil pozuyla tepki çeken Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için yardım göndermişti. Yalçın, bu kez de adının yazılı olduğu yardım aracı yüzünden sıkıntılı.
Aracı gören bazı vatandaşlar, yardımları geri göndermek istedi. Bir grup vatandaş ise, “Öyle bir lüksümüz yok” diyerek bu girişimi engelledi.
Sosyal medyada bu yardım şekliyle ilgil adeta topa tutulan Süreyya Yalçın'a, bazı sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi.
“İyilik gizli mi yapılmalı, göstererek mi olmalı” tartışması
"Bir tarafta reklam olmasın diye etiketsiz yangın tüpü gönderen şirket, diğer tarafta içinde yardım malzemeleri olan aracın üzerine ismini yazdıran Süreyya Yalçın…" yorumları ön plana çıkarken sosyal medyada yine “İyilik gizli mi yapılmalı, göstererek mi olmalı” tartışması yaşandı.