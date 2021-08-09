Bodrum yangını pozu için özür dileyen Süreyya Yalçın taşıyıcı anneyle bebek sahibi olacak

BODRUM yangınında özel teknesinde tatilini bozmadığı ve üstüne de Instagram'da arkasındaki duman ve alevlere aldırmadan çektirdiği fotoğrafları paylaşmasıyla eleştiri bombardımanına tutulan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, anne olmaya hazırlandığını duyurduç Ancak Yalçın, bebeğini kendi doğurmayacak, ABD’de yaygın olan taşıyıcı anne yöntemini uygulayacak.