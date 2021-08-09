Bodrum yangını pozu için özür dileyen Süreyya Yalçın taşıyıcı anneyle bebek sahibi olacak
Sosyetenin tanınan ismi Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta Bodrum'da yangın bölgesinde teknede fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımının ardından büyük tepki gören Süreyya Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olacağını duyurdu.
BODRUM yangınında özel teknesinde tatilini bozmadığı ve üstüne de Instagram'da arkasındaki duman ve alevlere aldırmadan çektirdiği fotoğrafları paylaşmasıyla eleştiri bombardımanına tutulan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, anne olmaya hazırlandığını duyurduç Ancak Yalçın, bebeğini kendi doğurmayacak, ABD’de yaygın olan taşıyıcı anne yöntemini uygulayacak.
Süreyya Yalçın, uzun süredir hayatını Miami'de sürdürüyor. Tatil için Türkiye'ye gelen Yalçın, Amerika'daki sağlık sistemini beğenmediğini, Allah'a 'Beni başka ülkelerin doktorlarına muhtaç etme' diye dua ettiğini söyledi.
Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın anne olmaya hazırlanıyor.
2016 yılında evlendiği Ozan Baran’la mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmak isteyen Yalçın, taşıyıcı anne yöntemini uygulamayı planlıyor.