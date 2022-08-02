Bodrum tatilinde olan 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan hayranlarını üzen haber

Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan, başarılı performansıyla hafızalara kazınan Fahriye Evcen meslektaşı Burak Özçivit ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift oğulları Karan ile evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz gün oğlu Karan ile ilgili yaşadığı olayla sinir küpüne dönen Evcen'den kötü haber geldi. 3.5 aylık hamile güzel oyuncu oğlu Karan ile beraber koronavirüse yakalandı. Burak Özçivit'in ise teste gideceği öğrenildi...