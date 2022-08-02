Bodrum tatilinde olan 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan hayranlarını üzen haber
Oyunculuğun yanı sıra güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen bir süredir ailesiyle birlikte Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilgili yaşadığı olayda sinir küpüne dönen Evcen'den hayranlarını üzen haber geldi. İkinci çocuğuna 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen oğlu Karan ile beraber koronavirüse yakalandı.
Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan, başarılı performansıyla hafızalara kazınan Fahriye Evcen meslektaşı Burak Özçivit ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift oğulları Karan ile evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz gün oğlu Karan ile ilgili yaşadığı olayla sinir küpüne dönen Evcen'den kötü haber geldi. 3.5 aylık hamile güzel oyuncu oğlu Karan ile beraber koronavirüse yakalandı. Burak Özçivit'in ise teste gideceği öğrenildi...
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına alarak ilk annelik heyecanını yaşamıştı.
İkinci çocuklarına hamile olan Evcen'den ailecek gittikleri Bodrum tatilinde kötü haber geldi.
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı.