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Bodrum sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti

Bodrum sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti

MUĞLA Bodrum'da ünlü plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Bodrum sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti

Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahiller de renklendi. 

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Bodrum sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. 

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Bodrum sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti

Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlarda yoğunluk görüldü. 

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Bodrum sahillerindeki yoğunluk dikkat çekti

 İstanbul'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı Bensu Yılmaz (29), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

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