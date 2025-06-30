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Bodrum da yanıyor! Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı, alışveriş merkezi tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bodrum da yanıyor! Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı, alışveriş merkezi tahliye edildi

Bir orman yangını da Bodrum'da çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken Bodrum-Turgutreis kara yolunun kapatıldığı bildirildi. Öte yandan bir alışveriş merkezi tahliye edildi. Bodrum dışında İzmir, Antalya, Hatay'da da yangınlar sürüyor.

Bodrum da yanıyor! Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı, alışveriş merkezi tahliye edildi - Resim: 1

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Bodrum da yanıyor! Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı, alışveriş merkezi tahliye edildi - Resim: 2

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

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Bodrum da yanıyor! Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı, alışveriş merkezi tahliye edildi - Resim: 3

Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

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Bodrum da yanıyor! Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı, alışveriş merkezi tahliye edildi - Resim: 4

Bodrum-Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı.

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