Bodrum Belediyesi engelledi! Sahile dökeceklerdi çuvallar içinde geri gönderildi

Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi.