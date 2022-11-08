Böbreğini vermişti en yakın arkadaşı Selena Gomez'i sildi!
|
Sevilen şarkıcı Selena Gomez, açıklamasıyla yakın arkadaşını kızdırdı. "Sektörden tek dostum Taylor Swift" diyen Gomez'e böbreğini aldığı yakın arkadaşından tepki gecikmedi. Ünlü şarkıcı ile 34 yaşındaki Francia Raisa'nın arası açıldı.
30 yaşındaki ABD'li şarkıcı Selena Gomez, 2017'de böbrek sorunları yaşamış, en yakın arkadaşı Francia Raisa ise tereddüt etmeden ona böbreğini bağışlamıştı. Ancak ikilinin arasına kara kedi girdi.
17
"Sektörden tek dostum Taylor Swift"
Gomez, verdiği röportajda "Sektörden tek dostum Taylor Swift" demişti. Bunun üzerine Raisa, "İlginç" yorumu yapıp Gomez'i sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
27
Ünlü oyuncu, arkadaşının tepkisine sessiz kalmadı, sadece sektörden kimle dost olduğunu ima ettiğini söyledi.
37
Gomez hayranları da Raisa'yı fazla alınganlık yapmakla suçladı.
47