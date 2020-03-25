Boateng'in eşi Melisa Satta: İtalya'dan kaçmadım

Bana, 'İtalya'dan toplanıp Türkiye'ye kaçmak kolay' gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım. Benim tüm hayatım Milano'da, burada kalmak kolay değil. Durumu oğluma izah ettim. En azından küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor."