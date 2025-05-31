BMW, yeni elektrikli aracını tanıttı! Tam 593 beygir...
BMW, yeni performans odaklı elektrikli modeli i4 M60’ı tanıttı. 544 beygir gücü, 510 km menzili ve 3.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çeken araç, sportif tasarımı ve premium iç mekânıyla öne çıkıyor.
Sportif tasarımı, üstün teknolojisi ve etkileyici sürüş dinamikleriyle dikkat çeken i4 M60, elektrikli Gran Coupé segmentine yeni bir soluk getiriyor.
BMW İ4 M60 ÖZELLİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR
Yeni BMW i4 M60, iki elektrik motoruyla toplam 544 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşabiliyor. M model performansını sessiz ve emisyonsuz bir şekilde sunan i4 M60, hem çevreci hem de adrenalin dolu bir sürüş deneyimi vadediyor.
BMW İ4 M60 MENZİL VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ
Tam dolu batarya ile hasta 510 kilometreye kadar menzil sunan i4 M60, uzun yolculuklar için de ideal. BMW'nin hızlı şarj desteği sayesinde, araç kısa sürede yüksek oranda şarj edilebiliyor. Bu da günlük kullanımda büyük bir avantaj sağlıyor.
TASARIM VE DONANIMDA PREMİUM AYRINTILAR
BMW i4 M60, aerodinamik hatlara sahip sportif dış tasarımıyla öne çıkarken, iç mekânda ise M ruhunu yansıtan özel detaylarla donatılmış. Geniş dijital ekranlar, premium malzeme kalitesi ve sürücü odaklı kokpit yapısı ile teknoloji ve konfor bir arada sunuluyor.