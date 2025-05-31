BMW, yeni elektrikli aracını tanıttı! Tam 593 beygir...

BMW İ4 M60 ÖZELLİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Yeni BMW i4 M60, iki elektrik motoruyla toplam 544 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşabiliyor. M model performansını sessiz ve emisyonsuz bir şekilde sunan i4 M60, hem çevreci hem de adrenalin dolu bir sürüş deneyimi vadediyor.