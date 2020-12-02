BMW otomobili teklif ettiler 44 yıllık Murat 124'ü vermedi

BMW'ye Murat 124'ü değişmem: Gençliğinde Murat 124 ile taksicilik yaptığını anlatan Hayta, “Benim zevkim de bu arabanın bakımını yapıp kullanmak. Bu haliyle görenler, otomobilini takas etmek için 100 bin lira değerinde BMW marka bir otomobil teklif ettiler. Fakat 150 bin lira da verseler yine satmam. Murat 124'ün bende ayrı bir yeri ve anısı var. Arabamı haftanın bir günü garajdan çıkarıyorum ve iş yerine getiriyorum. Pazar günleri dışarıya çıkarır keyifle sürerim” dedi.