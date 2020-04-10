BM'den çekirge istilası uyarısı: 20 kat daha büyük

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FOA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.