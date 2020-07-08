BM'den çarpıcı rapor: Koronavirüs gibi salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak
Birleşmiş Millletler (BM) tarafından yeni yayımlanan bir raporda; gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda ve salgınlarda artış görüleceği konusunda uyarılar yer aldı.
Şu anda insanlarda hastalığa neden olan virüs ve bakterilerinin yüzde 70'ine yakının hayvan kökenli olduğu düşünülüyor. Hayvanlardan insanlara geçen zoonatik hastalıkların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ekolojik tahribat, ete olan talebin artması ve doğanın insan eliyle yıkımı Ebola, Sars, Nil virüsü, Rift Vadisi ateşi, Zika virüsü ve son olarak da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ortaya çıkardı.
Bununla birlikte; Kovid-19 pandemisinden önce de çoğunluğu fakir ülkelerde olmak üzere her yıl iki milyon insan zoonotik hastalıklar nedeniyle insanlar nedeniyle hayatı kaybediyordu. Ancak yeni tip korona virüs; ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkeleri etkileyince salgın hastalıklar bir anda dünyanın gündemine oturdu.
Birleşmiş Millletler (BM) raporunun yazarlarından Inger Andersen, koronavirüs salgının önceden yüksek ölçüde ön görülebileceğini belirterek, "Kovid-19 belki şu an yaşadıklarımızın en yaygın olanı ama kesinlikle yaşadığımız ilk ölümcül salgın değil. Temel nedeni ise insanların vahşi yaşama verdiği zarar" ifadelerini kullandı.
Sanayi ülkeleri belki de Asya ve Afrika’daki yoksul ülkelerin coğrafyasında yaptıkları yıkımın bir gün kendilerine döneceğini düşünmediler. IMF’nin belirttiğine göre pandeminin iki yıldan daha uzun sürmesi durumda zengin ülkelere maliyetinin 9 trilyon dolar olması bekleniyor.