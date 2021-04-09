BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan yeni bir çalışmada, doğada yaklaşık 1,7 milyon keşfedilmemiş virüs bulunduğu ve bunların yarısının insanlara bulaşma ve Covid-19 benzeri yeni salgınları tetikleme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim Politika Platformu (IPBES) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, bugüne kadar dünyada meydana gelen tüm pandemilerin kökenleri hayvanlar tarafından taşınan mikroplara dayanıyor. Ancak ortaya çıkışları tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Araştırmacılar, doğada yaklaşık 1,7 milyon keşfedilmemiş virüs bulunduğunu tahmin ettiklerini ve bunların yarısının insanlara bulaşma ve yeni salgınları tetikleme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.
22 bilim insanından oluşan ekip raporunda, hayvanlardan yayılan “zoonotik” hastalıkların neredeyse üçte birinin, ormanların kaybı nedeniyle ortaya çıktığını ve yaban hayatı ile insanlar arasındaki yakın temastan kaynaklandığını söyledi. Araştırmacılar, böylesi bir yıkımın ardından gelişen yarasa ve fare gibi hayvanların endişe verici hastalıkları taşıma olasılığının yükseldiğini aktardı. Buna göre her yıl yaklaşık beş virüsün önündeki tür engeli ortadan kalktığı için direk olarak insanlara bulaşmaya hazır hale geliyor.
Uzmanlar, gelecekteki salgınları engellemek için insanlığın ormansızlaşma, hayvancılık üretimi ve vahşi yaşam ticareti gibi biyolojik çeşitlilik kaybına yol açan faaliyetleri azaltması gerektiğini belirtti.