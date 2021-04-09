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BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan yeni bir çalışmada, doğada yaklaşık 1,7 milyon keşfedilmemiş virüs bulunduğu ve bunların yarısının insanlara bulaşma ve Covid-19 benzeri yeni salgınları tetikleme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim Politika Platformu (IPBES) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre,  bugüne kadar dünyada meydana gelen tüm pandemilerin kökenleri hayvanlar tarafından taşınan mikroplara dayanıyor. Ancak ortaya çıkışları tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 

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BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

Araştırmacılar, doğada yaklaşık 1,7 milyon keşfedilmemiş virüs bulunduğunu tahmin ettiklerini ve bunların yarısının insanlara bulaşma ve yeni salgınları tetikleme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. 

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BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

22 bilim insanından oluşan ekip raporunda, hayvanlardan yayılan “zoonotik” hastalıkların neredeyse üçte birinin, ormanların kaybı nedeniyle ortaya çıktığını ve yaban hayatı ile insanlar arasındaki  yakın temastan kaynaklandığını söyledi. Araştırmacılar, böylesi bir yıkımın ardından gelişen  yarasa ve fare gibi hayvanların endişe verici hastalıkları taşıma olasılığının yükseldiğini aktardı. Buna göre  her yıl yaklaşık beş virüsün önündeki tür engeli ortadan kalktığı için direk olarak insanlara bulaşmaya hazır hale geliyor. 

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BM uyardı: Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon virüs bulundu

Uzmanlar, gelecekteki salgınları engellemek için insanlığın ormansızlaşma, hayvancılık üretimi ve vahşi yaşam ticareti gibi biyolojik çeşitlilik kaybına yol açan faaliyetleri azaltması gerektiğini belirtti.  

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