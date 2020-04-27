BluTV Alef dizisinin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan'dan dikkat çeken açıklamalar
BluTV'de yayımlanan Alef dizisinin usta oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan ünlülerden biri oldu. Taylan, evde geçirdiği günleri ve yapmayı planladığı işleri anlattı.
Bir Zamanlar Anadolu'da, Kelebeğin Rüyası, Ölümlü Dünya gibi filmlerle ve reytingleri zirvelerde görmüş dizilerde rola alan Ahmet Mümtaz Taylan, pandemi dönemini nasıl geçirdiğini verdiği bir röportajda şu sözlerle anlattı:
"Ben bir ay ya da 5-6 hafta öncesine kadar, Ardahan'da sınırda film çekiyordum. Onu bitirip, 5 hafta önce İstanbul'a döndüm. Gidişat aşağı yukarı belliydi. Şeker problemim var ve ben riskli gruptayım. Kendimi 5 hafta kadar önce karantinaya aldım, kıpırdamıyorum. Ben daha önce de çoğunlukla evde vakit geçiriyordum."
"Daha çok evcil biri olarak kendimi tanımlayabilirim. Ondan, bende aşırı bir baskı ve zorluk yaratmadı. Herkes gibi okuyor, yazıyor, seyrediyorum. Olup bitenleri düşünmeye bolca vakit ayırıyorum. Bugüne kadar neleri doğru veya yanlış yaptım, neleri söyledim, söylemedim, bunlar üzerine düşünüyorum."
"Kederleniyorum... Sere serpe kederleniyorum. Düşünecek çok şey var. Dışarı çıktığımızda bitecek bir süreç değil. Dışarı çıktığımızda başlayacak bir süreç aslında. O yeni başlangıçta neler yapılması gerektiği üzerine düşünerek vakit harcıyorum."