Blu TV'nin yayından kaldırdığı Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu ortalığı salladı

Blu TV'nin yayından kaldırdığı Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu ortalığı salladı
Cüneyt Özdemir'in sosyal medya paylaşımıyla Blu TV'de yayımlanan Çıplak dizisi yayından kaldırıldı. Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu ise merak konusu oldu.
Cüneyt Özdemir, dün sosyal medya ehsabı Twitter'dan Blu TV'nin cüretkar gençlik dizisi Çıplak hakkındaki fikirlerini paylaştığı bir video çekti. Fakat Özdemir bu paylaşımına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de etiketledi. Özdemir'in iddiasına göre, RTÜK başkanını etiketlemesindeki sebep 'ironi' yapması olsa da Blu TV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı.
Durum böyle olunca Cüneyt Özdemir'e sosyal medyada tepki yağdı. Çıplak dizisinden haberi olmayan bir kısım da diziyi ve oyuncularını merak etti. Oyuncular arasından en çok merak edilen ise Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu oldu.
Bir dönem ekranlarda yayımlanan Aşk Zamanı adlı dizide Yavuz Bingöl'ün kızını canlandırarak tanınan Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu, Çıplak dizisi hakkında ''Çıplak' günümüz ilişkilerine ayna tutuyor, ilişkilerin gözlerden uzak yaşanan kısmını anlatıyor'' demişti.
Genç oyuncu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Daha dişi bir karakter canlandırmayı çok istiyorum. Bir sinir hastasını canlandırmak da ilginç olurdu. Farklı karakterlerle oyunculuğumu geliştirmek ve daha iyi işler yapmak istiyorum" diyerek sinyalini vermişti.