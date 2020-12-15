Blu TV'nin yayından kaldırdığı Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu ortalığı salladı

Durum böyle olunca Cüneyt Özdemir'e sosyal medyada tepki yağdı. Çıplak dizisinden haberi olmayan bir kısım da diziyi ve oyuncularını merak etti. Oyuncular arasından en çok merak edilen ise Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu oldu.