Blu TV'deki Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci bakın nasıl oyuncu olmuş istediği meslek farklı
BeStyle Dergisi için kamera karşısına geçen Selin Şekerci, açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Çağatay Ulusoy ile beraber dijital platform BluTV'de yayımlanacak Yeşilçam adlı dizide rol alan Selin Şekerci, kameralar karşısına geçti. BeStyle Dergisi'ne kapak olan Şekerci, birbirinden güzel pozlarının yanı sıra açıklamalarıyla da adından söz ettirdi.
Yeşilçam dizisinin tanıtımının yayımlanmasıyla herkesin merakla beklediği projenin yıldızı olan Selin Şekerci, çocukken aklında oyunculuğun olmadığını aslında istediği mesleğin bambaşka bir iş olduğunu dile getirdi.
Selin Şekerci oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. 8 yaşında kaza geçirmesinin ardından hayatının değiştiğinden bahseden Selin Şekerci, şu ifadeleri kullandı:
''Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı. Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim.''