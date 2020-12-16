Blu TV Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisi hayranlarına kötü haber final kararı
Behzat Ç. dizisinin karakteri Ercüment Çözer'in hayatının anlatıldığı dizi Saygı'dan hayranlarına kötü haber geldi.
Çıplak dizisini yayımdan kadırılmasıyla çok konuşulan Blu TV dijital platformunun bir başka çok izlenen dizisi Saygı, hem Nejat İşer hem de Behzat Ç. hayranlarını ekran başına kilitledi. Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Rojda Demirer gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran dizi için hayranlarını üzen karar alındı.
Hiçbir saygısızlığı affetmeyen Ercüment Çözer’in kanlı bir adalet düzeni yarattığı Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için sezon finali kararı alındı.
Sezon finali ile hayranlarını ekran başına kilitleyecek olan dizide; Savaş’ın Aybars’ı öldürmesi, Ercüment Çözer’in savcı Halit’in kızını kaçırmasıyla işlerin iyice karmaşık bir hale geldiği 7. bölümün heyecanlı finalinin ardından dizinin 8. bölümü yayınlandı.
Sezon finalinden hemen önce yayınlanan ön izleme sahnesi ise gerilimi zirveye çıkardı. Ercüment Çözer’in Savaş’ın motoruna gerçek isminin yazılı olduğu bir fotoğraf bırakmasının ardından, Savaş uyarmak için Helen’i aradı.