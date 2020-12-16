Blu TV Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisi hayranlarına kötü haber final kararı

Çıplak dizisini yayımdan kadırılmasıyla çok konuşulan Blu TV dijital platformunun bir başka çok izlenen dizisi Saygı, hem Nejat İşer hem de Behzat Ç. hayranlarını ekran başına kilitledi. Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Rojda Demirer gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran dizi için hayranlarını üzen karar alındı.