Blu TV müjdeyi verdi! Behzat Ç. hayranlarını sevindirecek haber
6 yılın ardından tekrar BLU TV'de ekranlara geri dönen Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin hayranlarını sevindirecek açıklama geldi.
BluTV özel yapımı olarak izleyicilerin karşısına çıkan efsane dizi Behzat Ç. 9 bölümden oluşan 1. sezonun ardından beklenen sorunun cevabı geldi. Blu TV yaptığı açıklamayla dizinin geniş hayran kitlesine müjdeyi verdi
İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, ikinci sezonuyla da yine BluTV’de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dakika oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı öğrenildi.
Behzat Ç.'nin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik yer alıyor.