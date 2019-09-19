Blu TV müjdeyi verdi! Behzat Ç. hayranlarını sevindirecek haber

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, ikinci sezonuyla da yine BluTV’de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.