Blok3'e ehliyet şoku! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanınca ceza yağdı

Akalın da Blok3'ün sözlerine "Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan" diyerek sert bir yanıt vermiş, ikili arasındaki gerilim günlerce konuşulmuştu.