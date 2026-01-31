BIST 13.838
Blok3'e ehliyet şoku! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanınca ceza yağdı

Spotify'da 10 milyon dinlenmeye ulaşan ilk Türk sanatçı olan Blok3, Demet Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı "Ebo yazın Okan'a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, 'Ablayı 1 numaradan indireceğiz' dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" açıklamasına şu yanıtı vermişti:

"Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır. Global Spotify beni paylaşıyor ama bizim memlekette büyükler destek olmak yerine iftira atıyor."

 Akalın da Blok3'ün sözlerine "Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan" diyerek sert bir yanıt vermiş, ikili arasındaki gerilim günlerce konuşulmuştu.

Bu tartışmaların ardından asıl adı Hakan Aydın olan Blok3, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Sabah'ın habere göre, trafik polislerinin uygulama esnasında çevirdiği Hakan Aydın'ın ehliyeti yoktu ve alkol testi yapılan genç rapçide 1.40 promil alkol tespit edildi.

24 yaşındaki Hakan Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kullandığı araç trafikten men edildi.

