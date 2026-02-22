Blok3 düğüne davet edildi! O rakama rağmen kabul etmedi...

"Düet teklifini kabul etmem. Bayağı güzel bir param var zaten, çorbamız kaynıyor Allah'a şükür. Bir de her şeyin bir fiyatı, etiketi olamaz. Benim kariyerimin, hayatımın, prensiplerimin bir etiketi yok. Bana ne teklifler geldi… Bir organizasyon yapılmış İtalya'da, harbiden güzel bir para teklifi gelmiş. 'Gelsin beş-altı şarkı söylesin, jetle götürsün geri getirsin' dediler ama bu bir düğündü. Ben düğünde şarkı söylemem. Söyleyenlere bir şey demiyorum ama benim kariyerim buna göre bir kariyer değil. Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar. Ama buna şahit olan insanlar var."