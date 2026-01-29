Blok3 bunu yapanlar ile tek tek uğraşacağım demişti! Şarkıları yeniden Spotify'da!

Blok3’ün bu zaferi, müzik dünyasında ve dinleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı. Rapçinin, dijital müzik platformlarında yaşadığı bu haksız duruma karşı verdiği mücadele, sadece müzik kariyerini değil, aynı zamanda dijital haklar ve müzikal özgürlüğü savunanlar için de önemli bir adım oldu.