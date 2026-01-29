Blok3 bunu yapanlar ile tek tek uğraşacağım demişti! Şarkıları yeniden Spotify'da!
Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden Blok3, geçtiğimiz günlerde Spotify üzerinden şarkılarının kaldırılmasıyla gündeme gelmişti. Ancak, bu durum kısa süre içinde düzeldi. Blok3, milyonlarca dinlenen şarkılarının ve "Obsesif" albümünün kendi bilgisi dışında platformdan kaldırıldığını belirtti.
Rapçi, şarkılarının kaldırılmasının ardında bir hata olabileceğini düşündü ve bu durumu e-posta hesabının ele geçirilmesiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı. Kendi resmi hesabının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiğini söyleyen Blok3, "Bu işin arkasında kim varsa, en kısa sürede bulacağım" ifadelerini kullandı.
Blok3, yaşadığı bu olayı sosyal medyada şu şekilde duyurdu: “Herkes şunu bilsin ki, benimle uğraşan kimse, hiçbir şey değişmeyecek. Bunu yapanları bulacağım. Mahkeme süreci boyunca herkes bedelini ödeyecek.”
Rapçinin bu açıklamalarından sonra, şarkıları yeniden Spotify’a yüklendi. Blok3, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü, şarkılar geri yüklendi. Herkese keyifli dinlemeler" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
Blok3’ün bu zaferi, müzik dünyasında ve dinleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı. Rapçinin, dijital müzik platformlarında yaşadığı bu haksız duruma karşı verdiği mücadele, sadece müzik kariyerini değil, aynı zamanda dijital haklar ve müzikal özgürlüğü savunanlar için de önemli bir adım oldu.