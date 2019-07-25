Blade Runner filmiyle tanınan Rutger Hauer hayatını kaybetti
Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınan 75 yaşındaki Hollandalı oyuncu Rutger Hauer hayata gözlerini yumdu.
Sinemada oynadığı kötü karakterler ile özel bir yere sahip olan Altın Küre ödüllü Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında hayatını kaybetti. Hauer, en çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınmıştı.
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İkonik kötü adam rolleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan Hollandalı oyuncunun geçen Cuma, Hollanda’daki evinde kısa süreli bir hastalık geçirdiği ve ardından hayatını kaybettiği doğrulandı.
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Hauer, dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.
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Rutger Hauer Kimdir?
Floris adlı 1969 yapımı televizyon dizisindeki rolü ile oyunculuğa başlayan Hauer, 1988’de Sobibor'dan Kaçış filmiyle Altın Küre’yi kazanmıştı.
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