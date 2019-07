Blade Runner filmiyle tanınan Rutger Hauer hayatını kaybetti

Sinemada oynadığı kötü karakterler ile özel bir yere sahip olan Altın Küre ödüllü Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında hayatını kaybetti. Hauer, en çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınmıştı.