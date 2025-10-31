BKM'den kötü haber! Satışı gerçekleştiriliyor

'ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİN SATIŞINA SICAK BAKILIYOR'

Mergermarket'in aktardığına göre, konuya yakın üç kaynak tarafından şirketin çoğunluk hisseleri dahil olmak üzere satış tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu aktarıldı.

2018 yılında Güney Kore merkezli CJ Group'un BKM'nin yüzde 50 hissesini satın alacağı öne sürülmüş ancak taraflar yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varamamıştı.

2001 yılından bu yana BKM, 96 sinema filmi, 48 TV programı, 336 müzikal ve sahne gösterisi, yaklaşık 2.000 konser ve yüzlerce stand-up gösterisi ve festivale imza attı. Kurumun internet sitesinde yer verilen bilgilere göre şirket, 9.902 tiyatro gösterisi gerçekleştirerek 7 milyon tiyatro seyircisi çekti ve 2 milyar film izleniminin üzerine çıktı.