Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti! Kızının yazdıkları yürek burktu

Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı: "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."