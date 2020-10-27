Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti! Kızının yazdıkları yürek burktu
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı: "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
1989 - 2002 yılları arasında “Bizimkiler” dizisinde "Abbas" karakterini canlandırırken, 13 yıl süren bu dizide; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Ercan Yazgan, Uğurtan Sayıner, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı
Peki Hikmet Karagöz kimdir?
1946 yılında Vezirköprü, Samsun’da ailesinin 3. çocuğu olarak doğmuştur. 1947 yılında ailecek İstanbul’a göç ettiler. 1952 yılında ilkokula başladı. 1965 yılında liseyi bitiremeden okuldan ayrıldı. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan Hikmet Karagöz, 1964 yılında Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.