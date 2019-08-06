Bizimkiler dizisinin senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
Türk edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin usta kalemi Umur Bugay hayatını kaybetti. Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.
TÜRK edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin Kınalıada'da yaşayan 78 yaşındaki usta ismi Umur Bugay hayatını kaybetti.
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Birçok başarılı işe imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme aldı. Bugay, bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisine de imza atmıştı.
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Umur Bugay kimdir?
Umur Bugay, 1941 yılında Ankara'da doğdu. 1959 yılında Haydarpaşa Lisesinden mezun olan Bugay 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.
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1962 yılında sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başladı. 1972 yılına kadar Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.
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