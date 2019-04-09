Bizim Hikaye'nin yıldızı Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi!

"Çok Çocuk İstiyorum": Ünlü oyuncunun nikah masasına oturduğunda da hamile olduğu iddia edilmişti. Kaya o zaman hamilelik haberlerini "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok" diyerek yalanlamıştı.