Bizim Hikaye'nin yıldızı Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi!
Yaklaşık 3 ay önce Ali Atay ile dünyaevine giren Bizim Hikaye'nin yıldızı Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi.
Oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile 5 yıllık birlikteliğini 6 Şubat'ta nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde hamil rolünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu ileri sürüldü.
Sözcü'de yer alan habere göre; Oyuncu Hazal Kaya'nın evlendikten kısa bir süre sona hamile kaldığı hatta bu sebepten rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde de hamile rolünü oynadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir davette hamilelik iddialarını reddeden Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi.
Sadece Yakın Çevresi İle Paylaştı: Kaya'nın hamile olduğu ancak çok erken olduğu için sadece yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi. Güzel oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
"Çok Çocuk İstiyorum": Ünlü oyuncunun nikah masasına oturduğunda da hamile olduğu iddia edilmişti. Kaya o zaman hamilelik haberlerini "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok" diyerek yalanlamıştı.