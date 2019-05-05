Bizim Hikaye setinde başrol krizi çıktı apar topar final kararı alındı
Fox TV'de yayın hayatına devam eden Bizim Hikaye dizisinin 30 Mayıs'ta yapacağı final, başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın özel durumu sebebiyle erken bir tarihe alındı.
Başrollerini Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Hazal Kaya ve Nejat Uygur'un paylaştığı Bizim Hikaye dizisinin son bölümleri çekilirken ani bir kararla final tarihi değişti. Shameless adlı ABD dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye'de alınan bu değişiklik kararının, başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın hamile olması nedeniyle alındığı iddia edildi.
Dizinin 30 Mayıs'taki final tarihi, 2 bölüm erkene alınarak 16 Mayıs'a çekildi. Sette son iki bölüm için hazırlıklar yapılırken, dizinin sevenleri Bizim Hikaye'nin final yapacak olmasına üzgün olmakla beraber alınan bu kararla küplere binmiş durumda.
Bizim Hikaye son bölüm ne oldu?: Fikri’nin Minibolları düşürdüğü durum okulda ciddi bir krize neden olur. Filiz’le Barış aralarındaki fırtınalara rağmen çocuklar için geçici de olsa bir araya gelmek zorunda kalır.
İkisi birlikte şimdi çocukların okuldan atılmamalarını sağlamak için diğer velilere düzgün bir aile olduklarını ispatlamak için lokantada bir yemek düzenlemek zorundadırlar. Barış ise bu süreçte Zihni’den aldığı akılla Filiz’in kendisine olan direncini kırmak için uğraşacaktır.