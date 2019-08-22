Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya'nın son paylaşımı olay oldu
Üç hafta önce sosyal medya hesabından bikinili hamilelik pozunu paylaşan ünlü oyuncu Hazal Kaya, tatile devam ediyor. Altı aylık hamile olan ünlü oyuncunun son yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile nikah masasına oturarak dünyaevine girmiş ve evliliklerini bebekle taçlandırmışlardı. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, doğumun ardından setlere geri dönmeyi planlıyor.
Doğum için gün sayan güzel oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’yi kucağına alacağı günü iple çekerken verdiği karar ile şaşırttı. Hazal Kaya'nın yakın çevresine gerekirse oğlu Fikret Ali'yi de setlere götürebileceğini söylediği konuşuluyor.
Hamileliğin keyfini çıkaran Kaya, bebeğini kucağına aldıktan sonra mesleğiyle arasına mesafe koyan Pelin Karahan, Güzide Duran, Özgü Namal ve Didem Uzel gibi meslektaşlarının aksine setlerde olmak istiyor.
Öte yandan, Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'a bikinili bir şekilde hamilelik pozunu koymuş, takipçilerine sürpriz yapmıştı.