Bizim Hikaye bitti gerginlik bitmedi! Hazal Kaya ve Burak Deniz birbirlerini sildi

Hayatımın en zor dönemlerine de en büyük mutluluklarına da şahit oldu bu iş. Benim için hep çok özel olacak. İyi ki aldığımız tepkileri hiç umursamadan, korkmadan, sevgiyle ve bütün gücümüzle en iyi bildiğimiz şeyi yapmışız. Hoşçakal Bizim Hikaye! Sayende öğrendiğim her şey için teşekkür ederim...'' dedi.