Bizim Hikaye bitti gerginlik bitmedi! Hazal Kaya ve Burak Deniz birbirlerini sildi
Bizim Hikaye dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan 70. bölümüyle final yaparak bitmesine rağmen başrol oyuncuları arasında sular durulmuyor. Hazal Kaya ve Burak Deniz, sosyal medyada birbirlerini görmemezlik geldi.
Fox Tv'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye yayınlanan son bölümü olan 70. bölümüyle ekranlara veda etti. ABD yapımı Shameless dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye'nin başrol oyuncuları arasındaki kriz dizinin final yapmasına rağmen son bulmadı.
Hazal Kaya, biten Bizim Hikaye dizisi için sosyal medyadan dizinin birçok ünlü ismiyle fotoğraf paylaştı. Kaya, yalnıza rol arkadaşı Burak Deniz ile fotoğraf paylaşmadı. Kaya, paylaştığı fotoğrafların altına, ''Hiç de beceremem vedalaşmayı ama... 70 bölümün sonuna geldik. Tam iki sezon sizlerle olma şansına sahip olduğumuza hala inanamıyorum.
Parçası olmaktan gurur duydum Bizim Hikaye’nin. Sayesinde aynı sahneyi paylaştığıma inanamadığım büyük ustalarla çalıştım. Kendilerinden çok şey öğrendiğim,yeteneklerine ve güçlerine her gün daha çok hayran olduğum yaşları küçük, kalpleri kocaman oyuncu arkadaşlarım oldu.
Hayatımın en zor dönemlerine de en büyük mutluluklarına da şahit oldu bu iş. Benim için hep çok özel olacak. İyi ki aldığımız tepkileri hiç umursamadan, korkmadan, sevgiyle ve bütün gücümüzle en iyi bildiğimiz şeyi yapmışız. Hoşçakal Bizim Hikaye! Sayende öğrendiğim her şey için teşekkür ederim...'' dedi.