Biz evlilik işini kıvıramadık dedi Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kötü haberi verdi
Kendisine has sesiyle, yorumuyla adından söz ettiren pop müziğin parlayan yıldızı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti! Evlilik kurumunda başarılı olamayan çift, boşanmaya karar vererek, hayranlarını üzdü! Ünlü çift, temmuz ayında mahkemeye başvuracak!
Kendisine has sesiyle, yorumuyla adından söz ettiren pop müziğin parlayan yıldızı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti! Evlilik kurumunda başarılı olamayan çift, boşanmaya karar vererek, hayranlarını üzdü! Ünlü çift, temmuz ayında mahkemeye başvuracak!
Boşanma kararı aldılar..
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz temmuz ayında dünya evine girdiği menajeri Tolga Akış ile boşanma kararı aldı. Akış konuyla ilgili “Biz evlilik işini kıvıramadık” dedi. Çift, anlaşmalı olarak boşanabilmek için temmuz ayını bekliyor.
Temmuz'da dünya evine girmişlerdi..
Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış ile üç yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti.
Kendisine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı..
Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiraladı.