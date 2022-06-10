Biz evlilik işini kıvıramadık dedi Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kötü haberi verdi

Boşanma kararı aldılar..

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz temmuz ayında dünya evine girdiği menajeri Tolga Akış ile boşanma kararı aldı. Akış konuyla ilgili “Biz evlilik işini kıvıramadık” dedi. Çift, anlaşmalı olarak boşanabilmek için temmuz ayını bekliyor.