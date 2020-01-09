Biz Böyleyiz filminin galası yapıldı Özge Özpirinçci filmi izlerken çok sinirlendi
Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Hümeyra gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Biz Böyleyiz filminin galası yapıldı. Geceye Özge Özpirinçci'nin açıklamaları damga vurdu.
FOX TV ekranlarında 3 sezondur yayımlanan Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile herkesin gönlüne taht kuran Özge Özpirinçci'nin yakın arkadaşlarıyla çektiği 'Biz Böyleyiz' filminin galası dün akşam gerçekleşti.
10 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanan “Biz Böyleyiz” filmi oyuncuları Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, Maslak Uniq’te düzenlenen galada seyirci karşısına çıktı.
Biz Böyleyiz'de Efsun karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, filmi izlerken çok sinirlendiğini belirtince herkes bir şaşkınlığa uğradı. Özpirinçci, sebebini ise şu cümlelerle açıkladı:
''Çekildiği yerleri, sahnelerin çekim şeklini ve her şeyi bilmeme rağmen, (filmi izlerken) sinirlendiğim yerler oldu. İzleyicinin de filmi izlerken hiçbir şey bilmeden organik olarak yaşayacağı duyguların hepsini ben de yaşadım.''