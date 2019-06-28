'Bittim tükendim' diyen talihsiz koca her şeyi bir bir anlattı

Davada eşine nafaka ödemeye mahkum edildi. Kendisinden önce iki ayrı evlilik yapan ve üç çocuğu bulunan eşine ödemek zorunda olduğu nafaka paralarından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Güneş, biriken nafaka ve avukat ücretini ödemek için ya böbreğini satacak ve intihar edecek duruma geldiğini söyledi.