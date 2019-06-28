'Bittim tükendim' diyen talihsiz koca her şeyi bir bir anlattı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine olan nafaka borcunu ödeyemediğini ve bu yüzden hapse de girmek istemediğini belirten Ersin Güneş yetkilerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi.
35 yaşındaki Ersin Güneş, yakını aracılığı ile tanıştığı N.G. ile yuva kurdu. Eşinin ayrı bir evde yaşamak istemesi nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Eşinin bir süre sonra evden ayrılması ve daha sonrada evdeki eşyaları alıp gitmesi üzerine 2016 yılında boşanma davası açtı.
Davada eşine nafaka ödemeye mahkum edildi. Kendisinden önce iki ayrı evlilik yapan ve üç çocuğu bulunan eşine ödemek zorunda olduğu nafaka paralarından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Güneş, biriken nafaka ve avukat ücretini ödemek için ya böbreğini satacak ve intihar edecek duruma geldiğini söyledi.
"Annesi kayıp ilanı verdi" Güneş, "Eşim 2 kere evlenmiş boşanmış. Ben üçüncü eşiyim. İlk evliğinden 2 tane, ikinci evliliğinden 1 çocuğu vardı. Kız çocuğuyla ile yanımda duruyordu. 3 yıl evli aldım. Sonra gurbette çalışırken benden habersiz evimdeki ziynet eşyalarını alıyor ve evi terk ediyor. Otobüsle İstanbul'a gidiyor. Annesi 'kızım kayıp' diye polise ilan veriyor. Polis Samandıra'da alıyor." dedi.
İşsiz kaldı Eşine 1 hafta ulaşamadığını söyleyen Güneş, "Eşim daha sonra bir akşam eve gelip eşyaları götürüyor. Mahkeme, evimde ki ziynet eşyalarını ve diğer eşyalarını alan eşime nafaka ödememe mahkum etti. Ben 2016 yılından beri nafaka ve nafaka icrası ödüyorum. Gerektiği yerde parasız, işsiz kaldım nafakamı icramı ödeyemedim." şeklinde konuştu.