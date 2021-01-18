Bitti sanmayın! Meteoroloji ve AKOM uyardı öğleden sonraya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da da ara veren kar yağışının ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. İşte yeni hafta hava durumu tahminleri...
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinde yer yer etkili olmaya başladı. AKOM ve Meteoroloji ise kar yağışının süreceğini bildirdi. Sıcaklık ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. İşte hava durumuna yönelik yapılan son açıklamalar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.