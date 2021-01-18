Bitti sanmayın! Meteoroloji ve AKOM uyardı öğleden sonraya dikkat!

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinde yer yer etkili olmaya başladı. AKOM ve Meteoroloji ise kar yağışının süreceğini bildirdi. Sıcaklık ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. İşte hava durumuna yönelik yapılan son açıklamalar...