Bitmedi, daha fazlası bu gece geliyor! AKOM, meteoroloji ve valilik yeniden uyardı
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesini vurdu. İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla şehir beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bununla birlikte Meteoroloji, AKOM ve Valilikten de peş peşe uyarılar geldi. Kar yağışının bugün şiddetini artıracağı ve hafta sonu boyunca devam edeceği belirtildi.
İstanbul ve birçok ilde başlayan kar fırtınası hayatı felç etti. Meteoroloji, AKOM ve valiliklerden peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarı ve açıklamalara göre kar yağışı 3 gün daha etkisini göstermeye devam edecek. Kar yağışının halen devam ettiği İstanbul ve çevre iller için yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KUVVETLİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR İYİDEN İYİYE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.