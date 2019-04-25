Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı

Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 34 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı - Sayfa 1

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ve 32 kişi yaralandı.

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Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı - Sayfa 2

Kaza, Tatvan'ın çıkışında bulunan Bitlis-Tatvan kavşağında meydana geldi.

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Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı - Sayfa 3

Bitlis'ten Ahlat ilçesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 BE 825 plakalı TIR ile Tatvan'dan Bitlis yönüne gitmek için ismi bilinmeyen sürücüsünün kavşaktan dönmeye çalıştığı 65 EA 361 plakalı 'Best Van Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü çarpıştı.

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Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı - Sayfa 4

Araçların devrildiği kazada, sürücüler ile 32 yolcu yaralandı.

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