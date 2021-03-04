Bitlis'te yaşanan helikopter kazasından ilk görüntüler geldi
Bitlis'te 9 askerin şehit olup, 4 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
Bingöl'den kalkan 'Cougar' tipi askeri helikopter, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra Bitlis'in Tatvan kırsalında düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı bildirildi. Acı haberi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
MSB'DEN HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."
HELİKOPTER KAZASINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarından düşen helikopterden kazasından ilk görüntüler de gelmeye başladı