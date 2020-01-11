Bitlis'te dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler

"Altınkalbur'un suyu ülkemizin en soğuk doğal kaynak sularından birisi. 'Karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde yüzmenin keyfini çıkarmak ayrı bir güzel. Dünyanın değişik yerlerinde bu ve buna benzer etkinlikler yapılıyor. Bizler de ilimizde bunu yapıyoruz."