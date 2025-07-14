Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 122 bin doları aşarak cuma günü ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,64 yükselerek, saat 10.20 itibarıyla 122 bin 190 dolardan işlem görüyor.