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Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın

Bitcoin'in fiyatı, 122 bin doları aşarak rekor tazeledi. Öte yandan kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 arttı. Bitcoin yatırımcısının yüzü gülüyor. İşte haftalık kazanç...

Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın - Resim: 1

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 artarak, 3 trilyon 800 milyar dolara çıktı.

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Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın - Resim: 2

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 122 bin doları aşarak cuma günü ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,64 yükselerek, saat 10.20 itibarıyla 122 bin 190 dolardan işlem görüyor. 

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Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın - Resim: 3

Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 12,30 düzeyinde oldu.

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Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın - Resim: 4

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 2,20'den fazla değer kazanarak, 3 bin 25 dolara yükseldi.

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