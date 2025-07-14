Bitcoin'den rekor serisi! Kripto para piyasası coştu, haftalık kazanca bakın
Bitcoin'in fiyatı, 122 bin doları aşarak rekor tazeledi. Öte yandan kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 arttı. Bitcoin yatırımcısının yüzü gülüyor. İşte haftalık kazanç...
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 artarak, 3 trilyon 800 milyar dolara çıktı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 122 bin doları aşarak cuma günü ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,64 yükselerek, saat 10.20 itibarıyla 122 bin 190 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 12,30 düzeyinde oldu.
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 2,20'den fazla değer kazanarak, 3 bin 25 dolara yükseldi.