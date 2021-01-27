Bitcoin madenciliği İran'da elektrik kesintisi ve hava kirliliğini zirveye çıkardı
İRAN'ın çeşitli şehirlerinde son haftalarda elektrik kesintileri ve hava kirliliği zirveye çıktı. Bunun sebebi ise kripto para Bitcoin madenciliği...
Kamuoyunda artan tepkilerin ardından İran Hükümeti, ülkede 1600'den fazla kripto para çiftliğini kapatarak 45 binden fazla cihaza el koydu.
İran medyasının gündemini son günlerde, büyük şehirlerdeki hava kirliliği ve plansız elektrik kesintileri meşgul etti. Ülkenin en çok okunan gazeteleri manşetlerine başkent Tahran'ın karanlık ve kirli havasını gösteren fotoğrafları taşıdı.
Reformistlere yakın Hemşehri gazetesi, 13 Ocak Cuma günü '20 Gün Dumanda Yaşam' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. İtimad gazetesi de 'Kirlilik ve Karanlık' başlığını atarken; Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesi, "Tahran'ın havası hükümetin rengine büründü" manşeti ile hükümeti eleştirilerinin odağına aldı.
Gazetelerde çıkan yazılar, elektrik kesintilerinin ve hava kirliliğinin nedenlerini sorgularken; İranlılar da sosyal medyadaki paylaşımlarında bu duruma büyük tepki gösterdi.