Bit pazarından topladığı eski oyuncak bebekleri çocuklarla buluşturacak
İZMİR'in Bergama ilçesinde yaşayan Emine Sönmezer, bit pazarından, çöplerden topladığı yaklaşık 1000 oyuncak bebeği onararak yeniden tasarladı. Bit pazarından topladığı eski oyuncak bebekleri yeniden çocuklarla buluşturmak istiyor.
Çöpten bulduğu ya da satın aldığı eski oyuncak bebekleri tamir edip temizledikten sonra tasarladığı özel kıyafetlerle giydiren İzmirli Emine Sönmezer, 15 yılda hazırladığı 1000'e yakın bebeği çocuklar için sergilemeyi hedefliyor.
Çocukluğunda yaşadığı güzellikleri başka çocuklara da yaşatmak isteyen 60 yaşındaki Emine Sönmezer, yaklaşık 15 yıldır sokakta ya da çöpte bulduğu, gittiği bit pazarlarından satın aldığı eski bebekleri biriktiriyor.
Annesi Şehrize Hanım'ın kendisine ve mahalledeki diğer çocuklara diktiği bez bebekleri unutamayan Sönmezer, topladığı bebekleri onarmak için evini 2006'da atölyeye dönüştürdü.
Terzi olan ve kıyafetler tasarlayan 3 çocuk annesi Sönmezer, oyuncak bebekleri önce dezenfekte ediyor ve temizlik sürecinden geçiriyor. Ardından bebeklerin yüz ifadelerine göre onlar için özel tasarımlar çizerek titiz bir işçilikle elbiseler dikiyor.