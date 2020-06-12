Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi

Olay yerinde hayatını kaybetti: Çarpmanın etkisiyle arka tekerleklerin altında kalan Zengin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya şahit olan yakınları taşla saldırdığı kamyonun camlarını kırdı ve sürücüsüne saldırdı. Gölbaşı Polis Merkezi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan kaza yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, sürücüyü olay yerinden uzaklaştırıp, gözaltına aldı.