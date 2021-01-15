Bisikletiyle dünyayı gezdi! Japon fotoğrafçı Türkiye'ye hayran kaldı
Hirohisa Tajima (33), 10 yıl sürecek dünya turunda önce sırt çantasıyla ardından da bisikletiyle 4 kıtada, 13 ülkeyi ziyaret etti. Tajima, Türkiye'nin doğa zenginliğiyle birlikte Türk insanının çok sıcakkanlı ve misafirperver olmasından etkilendiğini söyledi.
Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima, 10 yıl boyunca dünyayı sırt çantası ve bisikletiyle gezmeye karar verdi. 2019 yılında sadece sırt çantasıyla başladığı bu geziyi hayatının işi olarak gören Tajima, önce Avrupa'da Almanya ve Fransa'yı, Amerika'da Arjantin, Bolivya ve Peru'yu, Antarktika kıtasını, Asya'da Hindistan, Endonezya ve Fiji'yi gezdi.
Ardından yolculuğuna bisikletle devam etmeye karar veren Hirohisa Tajima, 2020 yılının ocak ayında bisikletiyle yola çıkarak üç ay boyunca Vietnam, Kamboçya ve Tayland'ı gezdi.
Koronavirüs nedeniyle sınırlar kapanınca, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan ailesinin yanına dönen Tajima, Yunanistan'da sınırların açıldığını duyunca, bisikleti ile 8 Temmuz 2020 tarihinde uçakla Atina'ya geldi.
İki ay bisikletle Yunanistan'ı, 2 ay da Bulgaristan'ı gezen Tajima, 20 Kasım'da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yaptı.