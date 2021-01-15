Bisikletiyle dünyayı gezdi! Japon fotoğrafçı Türkiye'ye hayran kaldı

Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima, 10 yıl boyunca dünyayı sırt çantası ve bisikletiyle gezmeye karar verdi. 2019 yılında sadece sırt çantasıyla başladığı bu geziyi hayatının işi olarak gören Tajima, önce Avrupa'da Almanya ve Fransa'yı, Amerika'da Arjantin, Bolivya ve Peru'yu, Antarktika kıtasını, Asya'da Hindistan, Endonezya ve Fiji'yi gezdi.