Bisiklet şehri Iğdır! Amsterdam gibi... 7'den 70'e herkes bisiklet biniyor
TÜRKİYE'nin sınır kenti Iğdır'da bir çok vatandaş ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyor. Dünya'da en çok bisiklet kullanılan şehirlerinden birisi olan Amsterdamı hatırlatan Iğdır'ın en işlek caddelerinde bisiklet tamircisi ve bisiklet satan iş yerleri dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 6 bin 413 otomobil, bin 375 minibüs, 295 otobüs, 5 bin 555 kamyonet, 3 bin 167 kamyon, 6 bin 381 motosiklet, 195 özel amaçlı araç ve 4 bin 792 traktörün trafiğe kaydı bulunduğu Iğdır'da cadde ve sokaklarda yüzlerce bisiklet görülüyor.
Düz ovaya kurulu olduğu için Iğdırlılar, ulaşımda daha çok bisikleti tercih ediyor. Iğdır'ın en işlek caddelerinde bisiklet tamircisi ve bisiklet satan iş yerleri bulunuyor. Her iş yerinin önüne park etmiş bisiklet görmek mümkün.
Yılda 1-2 bin arası bisiklet satılıyor
Otomobili olan vatandaşların da şehir içi ulaşımdaki tercihi bisiklet. Iğdır'da yıllardır bisiklet satan Erdal Ünver, yılda bin ile 2 bin arasında bisiklet sattıklarını söyledi.
Bisikletin diğer ulaşım araçlarına göre maliyetinin sıfır olduğunu belirten Ünver, Iğdır'da hemen her evde 2 ya da 3 bisiklet bulunduğunu ifade etti.