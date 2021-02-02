Biseksüelim deyip itiraf etti! Murat Övüç'ten olay sözler: Evli olmayan bir kadının..
Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adını duyuran Murat Övüç, Tuğba Ekinci ile YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Murat Övüç, özel hayatı hakkında peş peşe itiraflarda bulundu.
Yıllar önce yaptığı bir evlilikten bir erkek çocuğu olan fenomen, 12 yıldır bir erkekle birlikte olduğunu ancak sevgilisi yurt dışında yaşadığı için görüşemediklerini söyledi.
Şarkıcı Tuğba Ekinci ise özel hayatından bahseden Murat Övüç'e "Senin bir de kadın arkadaşın varmış. Sıfır estetiği olan çok güzel bir kadın" dedi.
Bunun üzerine açıklamalarına devam eden Övüç, "Seçilmiş bir adamım ben. Ben bir kadınla da olabilir bir erkekle de; her şeyi tadabilirim." diye konuştu.