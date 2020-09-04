Birol Ünel kanserden öldü Duvara karşı filmi yıldızının dramatik vedası

Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.