Birlikte oldukları isimler şaşkınlık yaratıyor!

Hadise-Kaan Yıldırım

Hadise'nin, siyah beyaz olarak bir köpekle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmasıyla fotoğrafındaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu iddiaları sosyal medyayı birbirine katmıştı.Taraflardan henüz birlikteliğe dair bir açıklama gelmese de şarkıcının Instagram'dan o kareleri silmesi takipçileri tarafından 'anlaşamadılar, ayrıldılar' şeklinde yorumlandı.