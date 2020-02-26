Birlikte oldukları isimler şaşkınlık yaratıyor!
Magazin dünyasının ünlü isimleri son dönemlerde yaşadıkları ilişkilerle gündemden düşmüyor. İşte aşklarıyla şaşkınlık yaratan o isimler!
Hadise-Kaan Yıldırım
Hadise'nin, siyah beyaz olarak bir köpekle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmasıyla fotoğrafındaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu iddiaları sosyal medyayı birbirine katmıştı.Taraflardan henüz birlikteliğe dair bir açıklama gelmese de şarkıcının Instagram'dan o kareleri silmesi takipçileri tarafından 'anlaşamadılar, ayrıldılar' şeklinde yorumlandı.
Sıla Gençoğlu-Hazer Amani
Yaklaşık 1 yıllık birliktelikten sonra ani bir evlilik kararı ile nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani gündeme bomba gibi düşmüştü.
Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol
Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol'un aşkı da sürpriz olmuştu. Kariyerlerinde git gide zirveye doğru tırmanan ikilinin özel hayatta da beraber oldukları iddiası herkesi şaşırtmıştı.
Çağla Ayça Altunkaya - Acun Ilıcalı
Geçtiğimiz yaz ayında birlikte Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen 50 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı.