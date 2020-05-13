Birleşik Krallık'ta karantina iki hafta önce uygulansaydı 30 bin hayat kurtulabilirdi
İskoçya'da yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aldığı tedbirleri iki hafta erken uygulamaya başlamasıyla İskoçya'da 2 bin, İngiltere'te ise 26 bini aşkın kişinin hayatının kurtulabileceği açıklandı. Salgın nedeniyle Avrupa’da en çok ölümün gerçekleştiği ülke, pandeminin başlangıcında 'sürü bağışıklığı' tezini uygulamış ve yeterli önlem almadığı için eleştirilmişti.
İskoçya'da yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart’ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda İskoçya'da en az 2 bin kişinin, İngiltere’de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.
Epidemiyoloji profesörü ve makalenin baş yazarı Rowland Kao, şubat ayı ortalarında pandeminin tehlikesi hakkında 'kesinlikle' yeterli bilgi olduğunu söyledi. Kao, ülkenin 'doğru bilimi izlediğini' umduğunu açıklayarak, karantinanın neden daha erken uygulanmadığını bilmek istediğini ifade etti.
Profesör Kao ve arkadaşları salgını simüle eden bir matematiksel model geliştirdiler. Karantinanın insanların hareketleri, 'R' değeri (enfekte bir kişinin enfekte ettiği ortalama insan sayısı) ve ölümler üzerindeki etkisi analiz edildi. Ekip, ülke çapında alınan önlemlerin 9 Mart’ta alınmasının virüsün yayılmasına nasıl etki edeceğini inceledi.