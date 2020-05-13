Birleşik Krallık'ta karantina iki hafta önce uygulansaydı 30 bin hayat kurtulabilirdi

Profesör Kao ve arkadaşları salgını simüle eden bir matematiksel model geliştirdiler. Karantinanın insanların hareketleri, 'R' değeri (enfekte bir kişinin enfekte ettiği ortalama insan sayısı) ve ölümler üzerindeki etkisi analiz edildi. Ekip, ülke çapında alınan önlemlerin 9 Mart’ta alınmasının virüsün yayılmasına nasıl etki edeceğini inceledi.