Birkan Sokullu 45 gün sonra dışarı çıktı! Yeni hali olay oldu
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de bir manavda kameraların objektiflerine takılırken, Sokullu'nun koronavirüse karşı aldığı önlemler dikkatlerden kaçmadı.
Arnavutköyde önceki gün objektiflere takıldı. Sokullu'nun manavdan meyve alışverişi yapan başarılı oyuncunun korona salgınına karşın aldığı önlemlerden dikkatleri çekti. Oyuncunun virüse karşı maske ve eldiven ile önlem aldığı görüldü.
Alışveriş sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden başarılı oyuncu evinde izole olduğunu belirtti. Sokullu, “Evdeyiz 40-45 gündür. İlk defa alışverişe çıktım” dedi.
Evde kitap okuyarak vakit geçirdiğini söyleyen Sokullu, bol bol yemek yaptığını da belirtti. Ünlü oyuncunun bankamatik kartı ile temassız ödeme yaparak, para alışverişi yapmaması dikkatleri çekti.
Birkan Sokullu Kimdir?
Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi aldı. Üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda mankenlik yaptı. 2008'de Melekler Korusun isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile kamera karşısına geçti.