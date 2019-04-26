Birini cinsel ilişkide boğdu! 7 kadını öldüren subayın ifadesi dehşet
KIBRIS'ta ortadan kaybolan 2 kadının ölümünden sorumlu olarak yakalanan Rum Subay'dan itiraf geldi, gerçekler ortaya çıktı. Seri kadın katili, 7 kadını ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesi kan dondurdu.
Güney Kıbrıs'ta ortadan kaybolan Filipinli iki kadın ve 6 yaşındaki bir çocuğu öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) görevli 38 yaşındaki Teğmen Nikos Metaxas'ın polise verdiği ifade Ada'da şok etkisi yarattı.Rum Subay'ın, polise verdiği ifadesinde, "Kadınları boğdukça kendimi güzel hissettim, tekrar yaptım" dediği belirtildi.
35 yaşındaki Marry Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius'un katili olduğu ortaya çıkan Teğmen Nikos Metaxas'ın seri kadın katili olduğu belirlenmişti. Rum medyası Metaxas’ın ifadesini ‘vahşet’ olarak nitelendirirken, ülkenin en büyük gazetesi Rum Fileleftheros olayı ‘Sorgu memurlarının işittiği korkunç itirafın Kıbrıs’ta emsali yok. Kurbanların sayısının sanılandan çok olmasından korkuluyor’ manşetiyle duyurdu.
''Boğduğumda güzel hissettim''
Metaxas’ın işlediği cinayetlerde ilgili “İlk önce Marry Rose’u boğduğumda güzel hissettim. Bu nedenle tekrar yapmaya karar verdim. Arian Palanas Lozano isimli Filipinli kadınla tanıştım. Filipinliler benden hoşlanıyor. Onu da ilişki sırasında boğdum” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Metaxas, kurbanlarını sahte isimle açtığı sosyal medya hesabı üzerinden buldu. Kadınlara asker olduğunu söylemeyen Metaxas, kendisini amatör fotoğrafçı olarak tanıttı. Rum subayın, kurbanlarının önce fotoğraflarını çektiği, sonra onların güvenini kazandığı kaydedildi.