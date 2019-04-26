Birini cinsel ilişkide boğdu! 7 kadını öldüren subayın ifadesi dehşet

35 yaşındaki Marry Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius'un katili olduğu ortaya çıkan Teğmen Nikos Metaxas'ın seri kadın katili olduğu belirlenmişti. Rum medyası Metaxas’ın ifadesini ‘vahşet’ olarak nitelendirirken, ülkenin en büyük gazetesi Rum Fileleftheros olayı ‘Sorgu memurlarının işittiği korkunç itirafın Kıbrıs’ta emsali yok. Kurbanların sayısının sanılandan çok olmasından korkuluyor’ manşetiyle duyurdu.