Biricik Suden'den spor antrenmanında olağanüstü performans! Asla yaşlanmıyor

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, yıllardır spor hayatındaki aktifliğiyle tanınıyor. Fit yaşam tarzı ve disipliniyle gençlere adeta taş çıkartan Suden, sosyal medya paylaşımlarıyla ise takipçilerinden tam not alıyor. Biricik Suden son olarak sosyal medyada spor yaptığı anları paylaştı, o görüntülere kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.