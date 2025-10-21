Biricik Suden'den spor antrenmanında olağanüstü performans! Asla yaşlanmıyor
62 yaşındaki Biricik Suden, sosyal medya hesabında spor salonundan yeni görüntüler paylaştı O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mazhar Alanson ile evli olan Suden, yıllardır sürdürdüğü disiplinli yaşam tarzı ve spora olan bağlılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fit vücudu ve enerjisiyle gençlere taş çıkartan olan Suden'in son paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, yıllardır spor hayatındaki aktifliğiyle tanınıyor. Fit yaşam tarzı ve disipliniyle gençlere adeta taş çıkartan Suden, sosyal medya paylaşımlarıyla ise takipçilerinden tam not alıyor. Biricik Suden son olarak sosyal medyada spor yaptığı anları paylaştı, o görüntülere kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla sık sık adından söz ettiren Biricik Suden, yine formda haliyle dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Suden, spor salonunda yaptığı ağırlık antrenmanı görüntülerini takipçileriyle paylaştı.
Tam konsantrasyonla antrenman yaptığı anlarda enerjisi ve disipliniyle dikkat çeken Suden, yaşına rağmen fit görünümüyle beğeni topladı. Takipçileri, "Zamanın durduğu kadın", "Motivasyon kaynağı" ve "Disiplinin sembolü" gibi yorumlar yaptı.
Uzun yıllardır sağlıklı yaşam, spor ve denge üzerine paylaşımlarda bulunan Biricik Suden, her fırsatta düzenli egzersiz ve beslenme alışkanlığının önemini vurguluyor. Suden'in son paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.